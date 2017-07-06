Доменико Кришито: «Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито поделился эмоциями от работы с новым главным тренером команды Роберто Манчини. Итальянский защитник рассказал также о своих взаимоотношениях с Мигелем Данни и приоритетах на предстоящий сезон.

«На предсезонных сборах всегда непросто. Мы должны ежедневно тренироваться, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему сезону. Да, мы много работаем, но делаем это с удовольствием.

У каждого тренера есть своя специфика. И Спаллетти, и Манчини — очень сильные специалисты. Сейчас же мы гораздо больше занимаемся тактикой, чем, например, в прошлом сезоне. Манчини можно назвать типично итальянским тренером. Ему присущ итальянский стиль и подход. И, конечно, здорово, что теперь он в «Зените», поскольку лучшие тренеры мира — итальянцы. Все знают, что Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число. Мы всегда хотим побеждать и завоевывать титулы, а Манчини для этого прекрасно подходит.

Он мне звонил в конце мая.Хотел узнать подробности о городе, о клубе. Конечно, я ему все рассказал как есть и отметил, что «Зенит» ставит перед собой только высокие цели. Манчини выразил уверенность в своем выборе. Сказал, что ему нравятся амбиции клуба.

Для меня большая честь быть капитаном «Зенита». В прошлом сезоне эту роль выполнял мой хороший друг Данни, а теперь капитанская повязка перешла мне. Большая ответственность, но я готов. Данни было важно, чтобы его семья была счастлива, а мне — чтобы он сам. Вы знаете, что Данни мне как брат. Мы созваниваемся если не каждый день, то каждые два точно. Я счастлив, если счастлив он.

Для меня в приоритете чемпионат, но, как я говорил раньше, мы — «Зенит», и поэтому должны выигрывать все турниры, в которых принимаем участие. Ну а лично моя цель одна — помочь команде это осуществить», — сказал Кришито.

Напомним, что первого июня 2017 года новым наставником «Зенита» стал итальянец Роберто Манчини, сменивший на этом посту Мирчу Луческу. Мигель Данни, у которого закончился контракт с клубом, в конце прошлого месяца перешел в пражскую «Славию» на правах свободного агента.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»