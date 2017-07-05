Хосимар Кинтеро: «Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня»

«Ростов» подписал полузащитника лондонского «Челси» Хосимара Кинтеро. Новичок уже успел поделиться ожиданиями от переезда в новую команду.

«Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь», — сказал Кинтеро.

Сообщается, что стороны заключили арендное соглашение.

Фото: Твиттер Кинтеро

Источник: официальный сайт «Ростова»