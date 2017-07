«Ростов» подписал полузащитника лондонского «Челси»

Полузащитник «Челси» Хосимар Кинтеро подписал контракт с «Ростовом». Сообщается, что стороны заключили арендное соглашение.

Хосимар Кинтеро теперь будет выступать за «Ростов». Эквадорец перешел из лондонского «Челси», где выступал за молодежную команду. В сезоне 15/16 Кинтеро вмсете с «Челси» стал победителем юношеской Лиги чемпионов.

Happy to have signed on loan for @fcrostov Looking forward to the new challenges! Thanks to @goalmanagement for everything! pic.twitter.com/jbX9EnFtI4

— josimar quintero (@Josiquintero8) July 5, 2017