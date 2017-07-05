«Ростов» подписал полузащитника лондонского «Челси»

Автор: Никита Пронин 0

Хосимар Кинтеро

Полузащитник «Челси»  Хосимар Кинтеро подписал контракт с «Ростовом». Сообщается, что стороны заключили арендное соглашение.

Хосимар Кинтеро теперь будет выступать за «Ростов». Эквадорец перешел из лондонского «Челси», где выступал за молодежную команду. В сезоне 15/16 Кинтеро вмсете с «Челси» стал победителем юношеской Лиги чемпионов.

Хосимар является воспитанником академии «Барселоны».Также Кинтеро выступает за «молодежку» Эквадора.

Фото: Твиттер Кинтеро
Источник: пресс-служба «Ростова»

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