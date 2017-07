В ДТП погиб защитник бельгийского клуба «Эйпен»

Защитник «Эйпена» и сборной ЮАР Нтутхуко Радебе погиб в автомобильной аварии. Футболисту было всего 22 года.

Подробности трагической ситуации не сообщаются. Известно, что авария произошла, когда Радебе находился в Южной Африке.

«Эйпен» выразил соболезнования в связи с гибелью игрока. «Спасибо за все Нтутхуко, нам будет тебя не хватать!», — говорится в сообщении клуба.

Deadly car accident — KAS Eupen mourns Ntuthuko Radebe https://t.co/4Z8ytrruAu

Thank you for everything Ntuthuko, we will miss you! 🙏🏽💙 pic.twitter.com/z5oOKxoGUE

— KAS Eupen (@kas_eupen) July 4, 2017