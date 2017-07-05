В ДТП погиб защитник бельгийского клуба «Эйпен»

Автор: Никита Пронин 0

Защитник «Эйпена» и сборной ЮАР Нтутхуко Радебе погиб в автомобильной аварии. Футболисту было всего 22 года.

Подробности трагической ситуации не сообщаются. Известно, что авария произошла, когда Радебе находился в Южной Африке.

«Эйпен» выразил соболезнования в связи с гибелью игрока. «Спасибо за все Нтутхуко, нам будет тебя не хватать!», — говорится в сообщении клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN FC

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