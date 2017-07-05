Антуан Гризманн: «Атлетико» никогда так не нуждался во мне, как сейчас»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, почему он решил остаться в Мадриде. Француз заявил, что «Атлетико» нуждается в нем в связи с запретом на регистрацию новичков.

«Основная причина моего решения остаться в «Атлетико» – это запрет на регистрацию новичков. Клуб никогда так не нуждался во мне, как сейчас, и я почувствовал, что должен остаться. Я не такого типа человек.

Честно говоря, я не знаю, что будет следующим летом. В следующем сезоне буду играть за мадридцев, а дальше – посмотрим. И сейчас мои мысли только об «Атлетико», а говорить о том, что будет через сезон – это абсурд», — рассказал Гризманн.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проявлял серьезный интерес к французскому нападающему.

26-летний Антуан Гризманн в июне продлил контракт с «Атлетико» до 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport