Джон Терри: «Моя цель — стать тренером и если мне суждено им стать, тогда это должен быть «Челси»»

Автор: Вадим Павлов 0

Джон Терри

Экс-защитник «Челси» Джон Терри намерен стать тренером. 36-летний футболист однажды хочет вернуться в лондонский клуб в качестве наставника. 

«Моя цель – стать тренером. У нас с Лэмпардом были такие разговоры. Слишком большая мечта? Большой мечты не бывает.

Я всегда хотел быть лучшим, и если мне суждено стать тренером, тогда это должен быть «Челси». Это было бы невероятно, но я понимаю, что нельзя прийти в «Челси» в качестве первой работы», — заявил Терри.

Напомним, Джон Терри перешел в «Астон Виллу», с которой подписал однолетний контракт.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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