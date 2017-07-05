Бюджет «Уфы» может быть урезан в два раза в пользу «Салавата Юлаева»

Автор: Вадим Павлов 0

Сергей Семак, Уфа

Власти региона намерены в два раза урезать бюджет «Уфе». Освободившиеся деньги будут направлены на развитие хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Согласно имеющейся информации, бюджет «Уфы» может быть изменен. Руководство планирует урезать финансирование футбольного клуба в 2 раза.

В случае утверждения, освободившиеся денежные средства будут направлены на развитие хоккейного клуба «Салават Юлаев». Региональные власти намерены сделать из «Салавата Юлаева» суперклуб.

Напомним, в минувшем сезоне «Уфа» под руководством Сергея Семака заняла седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, что стало лучшим достижением в истории клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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