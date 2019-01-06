Луи ван Гал: «Юрген Клопп превратил «Ливерпуль» в машину»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал высказался о соперничестве «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Голландский специалист возглавлял манкунианцев в сезоне 2015/2016.

«Клопп превратил «Ливерпуль» в абсолютную боевую машину – как в атаке, так и в защите. Если бы мне предстояло поставить деньги на чемпионство какой-то одной команды, это был бы «Ливерпуль».

Игра «Ливерпуля» не основана на высочайшем классе своих игроков. На самом деле, самые высококлассные игроки у «Сити». Но, в то же время, это слабость Гвардиолы. Он затачивает свои команды исключительно на атаку. Всегда.

В тот момент, когда его команда должна защищаться, она выглядят ужасно. «Ливерпуль» может обороняться гораздо лучше. Это потому, что Клопп научил их быть боевой силой, независимо от того, есть мяч у них или нет. Именно этого сейчас и не хватает команде Гвардиолы.

У «Сити» есть невероятные идеи и блестящая игра, но нет правильного боевого духа. Не поймите меня неправильно, я все еще люблю смотреть, как играет «Сити». Но то, как Клопп заставляет играть «Ливерпуль», абсолютно фантастически», – сказал голландец.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror