Юрий Газинский: «Готовился сыграть с Бельгией, но тренерский штаб решил иначе»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский рассказал о впечатлениях о отборочных матчах на Евро-2020. В матче с командой Бельгии игрок участия не принял.

«Я готовился сыграть в обоих матчах, но тренерский штаб решил по-другому. Что ж, я всегда уважаю тренерские решения, никаких поводов для расстройства не было. Моя задача – быть готовым к каждому матчу. Как оценю игру сборной России в матче с бельгийцами? Оценивать игру команды – не моя работа. Я должен выходить на поле и играть в футбол, качественно делать свое дело.

Правда ли, что стадион в Брюсселе довольно старый? Да, действительно, стадион старый, особенно если сравнивать его с новыми стадионами, которые появились в России в преддверии чемпионата мира — 2018. И тем более он не выдерживает никакого сравнения с нашим клубным стадионом. А вот газон в Брюсселе был вполне нормальный, я бы даже назвал его хорошим. По футбольным меркам к нему никаких претензий не было», — сказал Газинский.

29-летний полузащитник дебютировал в национальной сборной в 2016 году. Газинский стал автором первого гола на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»