Валерий Газзаев: «Кокорин был идеальным форвардом, но его испортили тренеры»

Бывший главный тренер ЦСКА, ныне заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев поделился мнением о том, почему карьера нападающего «Зенита» Александра Кокорина пошла на спад. Кроме того, специалист разобрал игру вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Александра Головина на Кубке Конфедераций.

«Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности — технические, тактические, физические. Я и по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, его испортили. Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей еще нужно найти. На фланге же он теряется.

Акинфеев? Считал, считаю и буду считать его великим вратарем. Конечно, он совершил ошибки и больше всех переживает из-за этого. Тот мяч, который Игорь пропустил от Мексики, можно разобрать с точки зрения тренера: идет атака нашей команды, затем следует хаотичный вынос мяча, а вратарь в этот момент участвует в прессинге. Акинфеев пошел на страховку, однако видит, что Васин, у которого пять метров форы, идет сопровождать, а затем нападающий уходит от защитника, как от стоячего. Игорь двинулся вперед и хотел спасти ситуацию, но неудачно. Вот в чем ошибка. Почему не пошел выбивать головой? Он один раз уже пошел головой. Как того бразильского нападающего звали?

Головин очень неплохо выглядел на этом Кубке конфедераций. Дай бог, чтобы дальше прогрессировал. Он стал полноценным игроком стартового состава в клубе и зарекомендовал себя в сборной. Рано говорить о его переходе в лондонский «Арсенал». Аршавин ездил в «Арсенал», блестяще начинал карьеру. Но почему у нас ни один игрок сейчас не востребован ни в одной, даже средней европейской команде? Потому что нет результатов ни на уровне сборной, ни на уровне клубов. Последние 10 лет у нас вообще нет никаких достижений. Я не виню ни игроков, ни тренеров. Виню РФС, который давно должен был проводить реформы. Если не идет результат, надо что-то делать», — заявил Газзаев.

Кокорин выступал с 2008 по 2016 год за московское «Динамо», где и забил 41 мяч в 171 матче.

С января 2016 года является игроком «Зенита», за который сыграл 37 игр, отметившись семью забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ