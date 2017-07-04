«Атлетико» выкупит Витоло и отправит его в аренду в «Лас-Пальмас» на полгода

Мадридский «Атлетико» готовит один из самых больших трансферов этого лета. Диего Симеоне лично заинтересован в полузащитнике «Севильи» Витоло, однако из-за запрета ФИФА, наложенного «матрасникам» на подписание новых игроков, тот будет играть за родной «Лас-Пальмас» до января.

Президент «Лас-Пальмас» Мигель Рамирес лично приезжал в Мадрид, чтобы обсудить возможность аренды Витоло в случае его перехода в «Атлетико». Сообщается, что «матрасники» дадут вингеру 40 млн. евро, чтобы он смог выкупить свой трансфер, и позволят ему вести переговоры с «Лас-Пальмас», которые подпишут игрока как свободного агента до января, а затем отдадут его бесплатно «Атлетико».

Таким образом, мадридский клуб гарантирует себе подписание Витоло через полгода, чтобы иметь его в распоряжении для плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что зимой 2016 года «Атлетико» получил трансферный бан на два года от ФИФА за нарушения при трансферах несовершеннолетних игроков.

В прошедшем сезоне Витоло забил 6 голов и отдал 8 голевых передач в 30 матчах Ла Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca