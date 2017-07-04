Шандор Варга: «Арсен Венгер может заплатить за Александра Головина 10-15 миллионов»

Известный агент Шандо Варга поделился мнением о том, реален ли переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский «Арсенал». Специалист отметил, что Арсену Венгеру интересно найти талантливого футболиста и вырастить из него топ-игрока.

«Мне звонил Арсен Венгер — попросил посмотреть для него еще раз Александра Головина. Венгер лично собирался приехать на Кубок конфедераций, если его скаут в России пришлет шесть-восемь положительных отчетов. Но так и не собрался.

Для России будет большим подъемом, если Головин уедет в «Арсенал». Предыдущее поколение Аршавиных и Жирковых уже достаточно давно играло в Англии. Нельзя сказать, что они удачно съездили в Европу, но тогда хотя бы звали, а сейчас не зовут. Только к Головину есть интерес. Для «Арсенала» деньги не проблема — думаю, миллионов 10-15 Венгер заплатит за него, если, конечно, будет уверен в этом игроке.

Руководители «Арсенала» заставляют его тратить деньги, этим летом дали ему 100 млн на трансферы. А Венгер, наоборот, не хочет никого брать по таким ценам, ему интереснее самому найти талант и довести до совершенства. В свое время Арсену навязали, и он вынужден был купить и Месута Озила, и Алексиса Санчеса. Мало таких тренеров — обычно все с трудом выбивают деньги у боссов на трансферы, а Венгер работает иначе», — рассказал Варга.

Напомним, что еще до начала Кубка Конфедераций появилась информация о том, что Головин может продолжить карьеру в «Арсенале».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем