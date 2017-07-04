Во время Кубка конфедераций было потрачено более 600 млн рублей на 262 поезда для болельщиков

Были опубликованы данные о затратах на перевозку болельщиков во время Кубка конфедераций. Было потрачено более 600 млн рублей.

Более 600 млн рублей из федерального бюджета было выделено на 262 бесплатных поезда для болельщиков Кубка конфедераций. Об этом сообщил начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер.

Ранее директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщил, что РЖД планирует перевезти более 2,6 млн болельщиков и участников на чемпионат мира по футболу 2018 года. Он добавил, что для обслуживания ЧМ-2018 планируется задействовать 31 вокзал в 11 городах.

Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В рамках Кубка конфедераций было перевезено более 60 тыс. болельщиков бесплатно.

Фото: Global Look Press

Источник: Агентство городских новостей «Москва»