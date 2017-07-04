Леандро Паредес: «Когда я уезжал из Рима, Манолас говорил мне, что он — футболист «Зенита»

Новичок «Зенита» Леандро Паредес заявил, что удивился отсутствию в клубе Костаса Маноласа. По словам аргентинского хавбека, греческий защитник заявлял, что он — футболист «Зенита».

«Когда я уезжал из Рима, Костас говорил мне, что он — футболист «Зенита». Поэтому я очень удивился, когда приехал на сбор и увидел, что его здесь нет. Не знаю, окажется ли он в итоге в команде или нет.

Я уже давно слышал об интересе Манчини и «Зенита», но до последнего не верил, пока неделю назад сам Манчини мне не позвонил и не пригласил работать в Россию. Он сказал, что Петербург — прекрасный город, а «Зенит» — сильная команда, которая претендует на победу во всех турнирах. Так что могу признаться, что главной причина моего решения о переезде в Россию — это желание Роберто Манчини работать со мной. Поэтому я оказался здесь, в стране, которая примет чемпионат мира в следующему году, и решил стать частью такого большого проекта, как «Зенит».

Мне поступило много предложений от других итальянских клубов, но в «Роме» мне дали понять, что к конкурентам меня не отпустят», — рассказал Паредес.

Напомним, Паредес подписал с российским клуб контракт сроком на 4 года. В минувшем сезоне на счету аргентинца 27 матчей в Серии А, в которых он забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат