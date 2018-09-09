Клаудио Раньери лишили статуи

Фанаты «Лестера» собрали 910 фунтов на статую Клаудио Раньери. Но нужно было намного больше.

После сенсационного чемпионства «Лестера» в сезоне-2015/16 два болельщика клуба начали сбор средств на памятник Клаудио Раньери, возглавлявшему команду в том сезоне. Для достижения цели нужно было собрать 10 тысяч фунтов. Но за полтора года болельщики сумели накопить лишь 910 фунтов. Очевидно, затея провалилась.

Напомним, Раньери был уволен с поста главного тренера «Лестера» 23 февраля 2017 года. Клуб выплатил ему компенсацию в размере 3,5 миллиона фунтов. В минувшем сезоне Раньери тренировал «Нант». Команда заняла девятое место, а 66-летний тренер покинул клуб по окончании сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио