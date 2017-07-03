Джон Терри стал игроком «Астон Виллы»

«Астон Вилла» подписала контракт с защитником Джоном Терри. Об этом объявил владелец бирмингемского клуба Тони Ся.

«Джей Ти, добро пожаловать в город Бирмингем, в «Астон Виллу»», — написал Тони Ся в твиттере.

Позже эту информацию подтвердил официальный твиттер клуба.

Контакт с легендой английского футбола рассчитан на один год.

В составе лондонского «Челси» Терри отыграл 19 сезонов, был капитаном команды и стал пятикратным чемпионом Премьер-лиги, пятикратным обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов 2012 года и Лиги Европы 2013 года. В прошедшем сезоне 36-летний защитник провел 9 матчей и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальная страница ФК «Астон Вилла» в твиттере