Данило перейдет в «Ювентус»

Защитник мадридского «Реала» Данило в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Оба клуба уже согласовали трансфер.

«Реал» и «Ювентус» согласовали условия сделки. Скоро о трансфере объявят официально. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. «Юве» сообщит о переходе в ближайшие три дня.

Стоит отметить, что «Реал» потерял порядка 11,5 миллионов, так как два года назад заплатил за переход Данило из «Порту» 31,5 миллион евро.

Данило забил 1 гол и сделал 2 голевых паса в 17 матчах чемпионата Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: As