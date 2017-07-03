Данило перейдет в «Ювентус»

Автор: Никита Пронин 0

Данило

Защитник мадридского «Реала» Данило в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Оба клуба уже согласовали трансфер.

«Реал» и «Ювентус» согласовали условия сделки. Скоро о трансфере объявят официально. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.  «Юве» сообщит о переходе в ближайшие три дня.

Стоит отметить, что «Реал» потерял порядка 11,5 миллионов, так как два года назад заплатил за переход Данило из «Порту» 31,5 миллион евро.

Данило забил 1 гол и сделал 2 голевых паса в 17 матчах чемпионата Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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