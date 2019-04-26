Андер Эррера летом переходит в «ПСЖ»

Автор: Никола Косич 0

Полузащитник Андер Эррера договорился о подписании контракта с «ПСЖ». Длительность контракта составит 4-5 лет. 

Полузащитник, контракт которого рассчитан только до конца это сезона, уже провёл переговоры с парижанами. По информации Французских СМИ , последним вопросом является длительность контракта. Ожидается, что это будет 4-5 лет.

Сегодня «Атлетик» сделал предложение своему бывшему игроку, но агенты игрока сообщили, что они опоздали, Эррера уже договорился с «ПСЖ».

За пять лет в «Манчестере» Эррера провел 130 матчей, забил 12 голов и отдал 17 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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