Фанат «Ньюкасла» бросил бутылку в игрока «Кристал Пэлас»

Футбольная ассоциация Англии расследует эпизод, произошедший в матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Во втором тайме матча в защитника «орлов» Аарона Уан-Биссаку со стороны гостевого сектора бросили пластиковую бутылку. Свидетелем инцидента стал владелец «Ньюкасла» Майк Эшли. Сама же встреча завершилась вничью — 0:0.

Главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес назвал этот эпизод «действием одного идиота среди 3000 болельщиков».

На данный момент «Ньюкасл» имеет 2 очка и занимает 18-ю строчку в чемпионате Англии. «Кристал Пэлас» находится на 11 месте, имея в активе 7 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail