ЦСКА и «Зенит» интересуются Гари Меделем

Автор: Никита Пронин 0

Гари Медель

Полузащитник «Интера» и сборной Чили Гари Медель заинтересовал ЦСКА и «Зенит». Агент Меделя Фернандо Фелицевич прокомментировал интерес к своему клиенту.

«Проявляют ли «Зенит» и ЦСКА интерес к Гари? Не могу это прокомментировать. Все узнаете на следующей неделе», – заявил агент.

Отметим, что ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Меделя в «Трабсонспор» за 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне чилиец провел 26 матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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