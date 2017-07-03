ЦСКА и «Зенит» интересуются Гари Меделем

Полузащитник «Интера» и сборной Чили Гари Медель заинтересовал ЦСКА и «Зенит». Агент Меделя Фернандо Фелицевич прокомментировал интерес к своему клиенту.

«Проявляют ли «Зенит» и ЦСКА интерес к Гари? Не могу это прокомментировать. Все узнаете на следующей неделе», – заявил агент.

Отметим, что ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Меделя в «Трабсонспор» за 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне чилиец провел 26 матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс