Игорь Акинфеев может покинуть сборную России

Наставник сборной России Станислав Черчесов имеет разногласия с футболистами нашей команды. Сообщается, что голкипер Игорь Акинфеев пригрозил покинуть сборную, так как не может найти взаимопонимания с главным тренером.

В сборной стремительно нарастает количество взаимных претензий между тренером и ключевыми игроками. Василий Березуцкий, как говорят наши источники в сборной, уходит только из-за Черчесова. Серьёзный конфликт с тренером у Фёдора Смолова, но пока он слушается агента: не время высовываться. Дзюбы и Дзагоева в сборной нет по этой же причине. Акинфеев так просто публично, в присутствии огромного количества третьих лиц, бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды.

Россия вылетела из Кубка конфедераций, одержав одну победу на групповом этапе. Победителем КК стали немцы, которые в финале обыграли сборную Чили. Третье место заняла Португалия, благодаря победе над Мексикой.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт