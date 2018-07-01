«Ювентус» может подписать контракт с Криштиану Роналду

Автор: Дмитрий Темников 0

Криштиану Роналду

Потругальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду может сменить клуб. С агентом игрока связались представители «Ювентуса». 

Агентом Криштиану является Жорже Мендеш, который 11 лет конфликтовал с туринцами. Недавно Мендеш наладил отношения с итальянским топ-клубом и уже организовал трансфер своего клиента Жоау Канселу в «старую синьору». Теперь же «Ювентус» заинтересован в переходе Роналду. Если приобретение совершится, то действующие чемпионы Италии откажутся от покупки полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Ранее появились слухи о намерении португальца покинуть «Реал». Сначала «сливочные» подняли сумму отступных за Роналду до 1 млрд евро, но потом сократили цену до 120 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник:  Tuttosport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Quique Setién

Наставник «Бетиса»: «Хотел бы, чтобы Криштиану Роналду ушел из «Реала»»

Cristiano Ronaldo

«Реал» готов продать Криштиану Роналду за € 200 млн

Cristiano Ronaldo

Криштиану Роналду близок к соглашению с налоговой службой Испании — он выплатит 18-20 миллионов евро

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 