«Ювентус» может подписать контракт с Криштиану Роналду

Потругальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду может сменить клуб. С агентом игрока связались представители «Ювентуса».

Агентом Криштиану является Жорже Мендеш, который 11 лет конфликтовал с туринцами. Недавно Мендеш наладил отношения с итальянским топ-клубом и уже организовал трансфер своего клиента Жоау Канселу в «старую синьору». Теперь же «Ювентус» заинтересован в переходе Роналду. Если приобретение совершится, то действующие чемпионы Италии откажутся от покупки полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Ранее появились слухи о намерении португальца покинуть «Реал». Сначала «сливочные» подняли сумму отступных за Роналду до 1 млрд евро, но потом сократили цену до 120 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport