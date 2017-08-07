Андрей Талалаев: «В ЦСКА Александр Кокорин давно бы стал лучшим бомбардиром»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Отдельное внимание наставник тамбовчан уделил форварду сине-бело-голубых Александру Кокорину.

«В моем представлении Кокорин был и остается одним из лучших наших нападающих — в этом легко удостовериться, подняв мои прежние интервью. Для меня очевидно было, что как только появится правильно использующий его тренер, Александр должен выстрелить. Что сейчас и происходит. Перейди Кокорин несколько лет назад в ЦСКА — давно стал бы лучшим бомбардиром.

Обратите внимание, в каждом из эпизодов Джикии приходилось прилагать всё больше и больше усилий, чтобы обезвредить Кокорина. Четвертый по счету подкат обернулся для защитника предупреждением. Мячи сегодня доставляются Кокорину практически из любой точки, а с приходом Мамманы он и из левого полуфланга будет их получать. Кришито ему всегда пасовал и пасует. А если еще и центральный защитник подключится – вообще раздолье для нападающего будет,» — рассказал Талалаев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что встреча закончилась победой петербуржцев со счетом 5:1. Александр Кокорин отметился одним забитым мячом.

Фото: официальный сайт ФК «Тамбов»

Источник: Чемпионат