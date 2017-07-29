Евгений Гинер: «Переход бывшего спартаковца Артема Дзюбы в ЦСКА невозможен»

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил возможность появления нападающего «Зенита» в составе красно-синих. Владелец армейского клуба подчеркнул, что клубное прошлое экс-спартаковца Дзюбы играет большое значение.

«Я не знаю Дзюбу как человека. Мы просто с ним не знакомы. В то же время не могу оценивать его по игровым качествам – не считаю себя специалистом в этом вопросе. Футбол – командный вид спорта. Если футболист подходит под конкретную команду, он хорош.

А возьмем, например, Месси. Фантастический исполнитель, лучший в мире. Но где гарантия, что он себя проявит так же ярко, к примеру, в «Манчестер Юнайтед», как в «Барселоне»? Того же Дзюбу должен оценивать Манчини, а не я.

Возможен ли переход бывшего спартаковца Дзюбы в ЦСКА теоретически? Думаю, нет. На моей памяти, воспитанники «Барселоны» не переходили в «Реал». Был случай с Фигу, но он не из академии каталонского клуба, да еще и не испанец,» – рассказал в интервью Гинер.

Напомним, что в прошлом сезоне РФПЛ Артем Дзюба отыграл за сине-бело-голубых 26 матчей, отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс