Руководство «Ливерпуля» ответило на запрос Филиппе Коутиньо о трансфере отказом

Хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо уведомил руководство «Ливерпуля» о желании перейти в другую команду по электронной почте. По информации корреспондента Goal Мелиссы Рэдди, просьба 25-летнего бразильца была отклонена.

Спортивный директор «красных» Майкл Эдвардс ответил на трансферный запрос южноамериканца отказом. Ранее владеющая клубом компания Fenway Sports Group заявила, что Коутиньо останется игроком «Ливерпуля» до закрытия трансферного окна.

Напомним, скаузеры уже отклонили предложение «Барселоны» о покупке полузащитника. Каталонцы предлагали за Коутиньо 100 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Мелиссы Рэдди