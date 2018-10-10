Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист не явился на допрос

Умалат Сайгитов, который является адвокатом нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что вместе с игроком просил следователя перенести допрос в ГУ МВД на 11 октября.

«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», — объсянил Сайгитов

Адвокат заявил, что смысла идти на допрос «в ночь» нет, «когда можно устроить его на следующий день с утра». На вопрос о том, когда футболист собирается явиться к следователю, он ответил следующее: «Я не принимаю решения по поводу похода к следователю».

Ранее сообщалось, что Алекандр Кокорин рискует быть объявленным в федеральный розыск, если не явится на допрос в ГУ МВД до 18:00.

8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Напомним, что Мамаев явился на допрос в ГУ МВД до отведённого времени, а Кокорин — нет.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал 360tv