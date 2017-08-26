Маттиас Заммер раскритиковал Усмана Дембеле

Чемпион Европы-1996 в составе сборной Германии Маттиас Заммер прокомментировал переход нападающего «Боруссии» Усмана Дембеле в «Барселону». Экс-футболист раскритиковал игрока.

«В этой ситуации бросается в глаза то, как футболист вел себя незадолго до трансфера. По сути, он устроил забастовку. В итоге он добился своего.

По-моему, это катастрофа, что игрок такими поступками влияет на серьезные решения. В интересах футбола переходу Дембеле не должны были давать состояться», — заявил Заммер.

Как известно, 20-летний француз перешел к каталонцам за 105 миллионов евро. Сине-гранатовые подписали с форвардом контракт на пять лет.

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo