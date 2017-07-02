Халк: «Если «Зенит» позовет обратно, с радостью вернусь»

Бывший нападающий «Зенита» Халк признался, что с радостью бы вернулся в российскую команду. Футболист китайского клуба «Шанхай СИПГ» приехал в Санкт-Петербург на финал Кубка Конфедераций.

«Из-за разницы по времени не следил за Кубком Конфедераций пристально. Но могу сказать, что сборная России сильно изменилась. Те футболисты, которых я знаю, сейчас не играли: ни Кокорин, ни Дзюба, ни Шатов.

Продолжаю следить за «Зенитом». С Роберто Манчини вероятность, что клуб вновь станет чемпионом, очень большая. Он тренировал большие клуба, поэтому почему нет?

Что касается моего возвращения в «Зенит», то у меня еще три года контракта. Но если меня позовут обратно, и я смогу приехать, то с радостью это сделаю, ведь «Зенит» – часть моей семьи», – сказал Халк.

В 2012 году Халк перешел в «Зенит» из «Порту», а в 2016 уехал в Китай. За четыре сезона нападающий провел за сине-бело-голубых 148 матчей и забил 77 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс