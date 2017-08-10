Юрген Клопп: «Нет такой суммы, за которую мы бы согласились отпустить Филиппе Коутиньо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отрицает слухи о продаже Коутиньо. Наставник скаузеров отмечает, что на данный момент клуб не готов расставаться с хорошими игроками в независимости от предложенной за них суммы.

«Барселона» продолжает попытки заполучить Коутиньо, потому что уже приложила много усилий. Они думают, что у них есть шанс, потому что сам игрок хочет в «Барселону», но этого недостаточно.

«Ливерпуль» — это не клуб, который нуждается в продаже игроков. Кто сколько платит, значения не имеет. Нет такой суммы, за которую мы готовы сдаться и отпустить Коутиньо.

Наша цель – создать хорошую команду. Поэтому мы хотим, чтобы нашу команду пополняли новые игроки, а не уходили.

Сегодня нет неприкосновенных футболистов на земле. Но мы не в той ситуации, чтобы после запроса одного клуба тратить время на то, чтобы рассматривать предложения», — рассказывает Клопп.

Напомним, бразилец Филиппе Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из «Интера» в 2012 году. В составе мерсисайдцев полузащитник провел 136 матчей, в которых забил 31 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports