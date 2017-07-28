«Матч ТВ» уходит в минус

Убытки федерального спортивного телеканала за 2016 год составили 1,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

По российским стандартам бухгалтерской отчетности выручка «Национального спортивного телеканала», который является оператором «Матч ТВ» в прошлом году составила 13,04 млрд рублей. Ее сложно сравнивать с цифрами 2015 года, поскольку канал начал свою работу только в ноябре и заработал за это время 785,8 млн рублей.

Однако чистый убыток «Матч ТВ» в сравнении с 2015 годом вырос почти в полтора раза: с 1,24 млрд рублей до 1,74 млрд рублей.

Напомним, что телеканал входит в холдинг «Газпром медиа». Именно медиа-бизнес стал в прошлом году основным источником убытков для группы Газпромбанка.

Фото: Global Look Press

Источник: Ведомости