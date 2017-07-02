Йозеф Блаттер: «Россияне принимали допинг? Не верю, но давайте подождем»

Йозеф Блаттер прокомментировал информацию о том, что игроки сборной России подозреваются в применении допинга. Бывший президент ФИФА не верит в то, что россияне принимали запрещенные препараты.

«Могут ли сборную России не допустить к ЧМ-2018 из-за допинга? Они будут играть. На чемпионате мира в 2014 году брались обширные допинг-тесты, в том числе у игроков сборной России. Не верю, что кто-либо принимал допинг, но давайте подождем», — сказал Блаттер.

Напомним, ранее английские СМИ сообщили, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входившие в состав сборной на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: Blick