«Ростов» просматривает нападающего из Ганы

Автор: Вадим Павлов 0

Антви Эрнест

Ганский форвард Антви Эрнест находится на просмотре в «Ростове». 21-летний нападающий принял участие в товарищеском матче за российский клуб.

Тренерский штаб «Ростова» просматривает ганского форварда Антви Эрнест. На данный момент молодой нападающий находится в расположении ростовского клуба.

21-летний футболист провел на поле 60 минут в сегодняшнем контрольном матче с албанским «Кукеси» (0:1).

Эрнест является игроком клуба «Униан Лейрия», выступающего во втором по силе дивизионе португальского футбола. Контракт ганца с командой рассчитан до лета 2018 года.

Фото:  пресс-служба «Ростова»
Источник: пресс-служба «Ростова»

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