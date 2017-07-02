Хакан Чалханоглу в ближайшее время станет игроком «Милана»

Автор: Вадим Павлов 0

Чалханоглу

Хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу близок к переходу в «Милан». 23-летний турок уже прибыл в Милан для завершения трансфера.

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу в ближайшее время должен стать игроком «Милана». «Россонери» объявили о прибытии 23-летнего турецкого футболиста в Милан.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» достиг соглашения с «Байером» о переходе Хакана Чалханоглу. Итальянский клуб заплатит за хавбека 20 млн евро, еще 4 млн евро будет предусмотрено в виде бонусов.

Чалханоглу подпишет с контракт на четыре года, по которому будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба «Милана»

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