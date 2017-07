Хакан Чалханоглу в ближайшее время станет игроком «Милана»

Хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу близок к переходу в «Милан». 23-летний турок уже прибыл в Милан для завершения трансфера.

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу в ближайшее время должен стать игроком «Милана». «Россонери» объявили о прибытии 23-летнего турецкого футболиста в Милан.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» достиг соглашения с «Байером» о переходе Хакана Чалханоглу. Итальянский клуб заплатит за хавбека 20 млн евро, еще 4 млн евро будет предусмотрено в виде бонусов.

Welcome to Milan, @hakanc10 ! 🔴⚫

Check out the pics from his arrival at the airport 🛬📸

Next stop: Milanello at 5PM! 🔜 pic.twitter.com/pNnL9Tc6HO

— AC Milan (@acmilan) 2 июля 2017 г.