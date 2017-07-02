ЦСКА готов заплатить 10 миллионов евро за защитника молодежной сборной Бразилии

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Коринтианса» Гильерме Араны. В ближайшие дни «армейцы» намерены сделать предложение о трансфере.

ЦСКА планирует сделать «Коринтиансу» предложение о трансфере защитника Гильерме Араны. Согласно имеющейся информации, «армейцы» согласны заплатить за 20-летнего футболиста 8-10 миллионов евро, однако бразильский клуб не отпустит его дешевле, чем за 15 миллионов евро. Как сообщается, «Коринтиансу» принадлежит лишь 40% прав на Арану, поэтому команда хочет выручить за него максимально возможную сумму.

Также сообщается, что ЦСКА может упустить Арану. Фаворитом в борьбе за молодого защитника является «Бордо». Французский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с «Коринтиансом».

Гильерме Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской футболист провел 10 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Blog do Perrone