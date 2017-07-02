Квинси Промес: «Игроки «Спартака» из сборной России — настоящие звери на поле, к началу сезона они будут в великолепной форме»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от контрольного матча с сербским «Вождовацем» и рассказал о подготовке команды к предстоящему 14 июля матчу за Суперкубок России с «Локомотивом». Также голландец выразил уверенность в том, что игроки красно-белых, выступавшие за сборную России на Кубке конфедераций, подойдут в хорошем состоянии к новому сезону.

«Отличные ощущения. Мы выиграли. Это еще один шаг к тому, чтобы обрести идеальные кондиции перед матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Понятно, что всегда есть те моменты, которые можно улучшить, но мы довольны тем, что добились положительного результата. Мы показываем, что находимся в хорошей форме. Мы демонстрируем таким образом движение вперед. Определенная тяжесть в ногах чувствуется, но в этом-то и задача тренировочного лагеря, чтобы нагрузить нас как следует. Уверен, что все это приведет к тому, что 14 июля в матче с «Локомотивом» за Суперкубок мы будем в идеальном состоянии.

Как чувствую себя рядом с Луисом Адриано и Зе Луишем? Великолепно, что у нас есть такие нападающие. Когда они на поле, всегда угрожают воротам соперника. В прошедшей игре они в очередной раз это подтвердили своими забитыми мячами. Счастлив, что у нас есть такие нападающие в команде.

Молодые игроки на сборе? Уверен, что это те ребята, которые хотят учиться. Если они будут продолжать прогрессировать, то вы увидите, что в будущем они вырастут в мастеров очень высокого уровня. У нас очень хорошая система — дубль стал чемпионом. Уверен, что у всех молодых ребят, которые находятся сейчас на сборе «Спартака», большое будущее.

Короткий отпуск у игроков сборной России? Конечно, это несет определенные сложности, потому что у нас высокие игровые и тренировочные нагрузки и нам нужно время, чтобы восстанавливаться. Короткий отпуск этому не способствует. Нам нужно будет учитывать эти обстоятельства в будущем. Принимать как данность, что у ребят из сборной России было мало времени на восстановления. Однако они профессионалы, и я не сомневаюсь, что они в должных кондициях подойдут к началу сезона.

Я уверен, что они будут в хорошей форме. Да и сейчас они в хорошей форме. Сборная России не добралась до финала Кубка конфедерации, и у них есть время, чтобы отдохнуть. Повторюсь, они профессионалы. Ни они не будут искать никаких оправданий, ни команда не даст им никаких оправданий. Это настоящие звери на поле, которые будут в великолепной форме. Все наши футболисты сборной России подойдут в хорошем состоянии к сезону», — рассказал Промес.

Пять игроков «Спартака» — Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Денис Глушаков и Александр Самедов — выступали за сборную России на Кубке конфедераций.