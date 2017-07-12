Мирча Луческу: «Думаете, мне легко было это узнавать, что сразу несколько человек мечтают уйти?»

Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал о первых днях своего пребывания в команде. Румынский специалист вспомнил, как от него сразу же пожелали уйти сразу несколько игроков основного состава.

«Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк! Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?

Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день! «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было все это узнавать?

Мы выступали в Лиге Европы. Я смотрел молодых футболистов – быстро понял, что им еще рано на такой уровень. Качество игры «Зенита» поначалу было не очень. Когда взяли Жулиано и Мака, начали выглядеть здорово. Выдали серию – 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!

Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер: Россия под санкциями. Не то время, чтоб ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему «Зенит» столько тратит?!» Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Еще мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…», – поведал Луческу.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года и покинул клуб в июне 2017. Под руководством румынского тренера сине-бело-голубые взяли бронзовые медали РФПЛ и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс