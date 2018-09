«Лион» могут наказать за листовки про СПИД

Профессиональная футбольная лига Франции намерена провести расследование по поводу листовок, распространенных фанатами «Лиона» перед матчем 6-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Фанатская группировка «Бэд Гонс» к дерби подготовила листовки, в которых говорилось, что «Марсель» является городом, в котором царит СПИД.

The LFP commission have announced an investigation into a flyer handed round Lyon’s stadium by the “Bad Gones” ultras before the Olympico on Sunday night which read: “Marseille is a town where AIDS reigns.” pic.twitter.com/sPPMcGA1iz

