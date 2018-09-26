«Лион» могут наказать за листовки про СПИД

Автор: Роман Шлуинский 0

Профессиональная футбольная лига Франции намерена провести расследование по поводу листовок, распространенных фанатами «Лиона» перед матчем 6-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Фанатская группировка «Бэд Гонс» к дерби подготовила листовки, в которых говорилось, что «Марсель» является городом, в котором царит СПИД.

Сам же матч на поле «Лиона» закончился победой хозяев — 4:2.

На данный момент «львы» и «провансальцы» имеют одинаковое количество очков — 10. Но «Марсель» занимают 6 строчку в лиге 1, а «Лион» — 7.

Фото: Global Look Press
Источник: GFFN

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