«Лион» могут наказать за листовки про СПИД

Профессиональная футбольная лига Франции намерена провести расследование по поводу листовок, распространенных фанатами «Лиона» перед матчем 6-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Фанатская группировка «Бэд Гонс» к дерби подготовила листовки, в которых говорилось, что «Марсель» является городом, в котором царит СПИД.

The LFP commission have announced an investigation into a flyer handed round Lyon’s stadium by the “Bad Gones” ultras before the Olympico on Sunday night which read: “Marseille is a town where AIDS reigns.” pic.twitter.com/sPPMcGA1iz — Get French Football News (@GFFN) September 25, 2018

Сам же матч на поле «Лиона» закончился победой хозяев — 4:2.

На данный момент «львы» и «провансальцы» имеют одинаковое количество очков — 10. Но «Марсель» занимают 6 строчку в лиге 1, а «Лион» — 7.

Фото: Global Look Press

Источник: GFFN