«Зенит» близок к подписанию Кристиана Павона

Форвард «Боки Хуниорс» Кристиан Павон совсем скоро станет игроком «Зенита». На данный момент осталось уладить небольшие детали.

«Мы приняли поступившее предложение, но остались детали, которые нужно уладить. Сделка ещё не закрыта», — заявил президент аргентинского клуба Даниэль Анхелиси.

Transfermarkt оценивает Павона в 8 миллионов евро. Также сообщалось, что «Бока» требует за нападающего 22 миллиона, а «Зенит» предложил 18 миллионов евро.

Павон забил 9 мячей в аргентинском первенстве.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат»