Сборные России и Бразилии договорились о товарищеском матче

Сборная России и сборная Бразилии проведут товарищеский матч в марте 2018 года. Точная дата пока не называется.

«Товарищеский матч со сборной России состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА. Игра пройдет в России. У нас есть специальная компания, которая организует товарищеские матчи национальной сборной. Точный ответ дадут они, но я думаю, что все детали уже улажены. У нас есть приглашение от РФС. Мы должны были сыграть в июне, но у нас уже были запланированы матчи в Австралии», — сообщил вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.

Последний раз очная встреча России и Бразилии была сыграна в 2013 году. Тогда команды сыграли вничью на «Стэмфорд Бридж». Последний матч в России этих сборных был сыграл в 2006 году. В том матче бразильцы победили со счетом 1:0.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС