Стадион «Анжи» станет резервным полем для «СКА-Хабаровск»

Автор: Никита Пронин 0

Анжи-Арена

«СКА-Хабаровск» сможет проводить свои матчи на арене в Каспийске. Об этом заявил генеральный директор «СКА» Олег Флегонтов.

«Нашим резервным стадионом станет «Анжи-Арена», – сказал Флегонтов.

В данный момент на стадионе имени Ленина в Хабаровске происходит укладка нового искусственного газона. Работы должны завершить не позднее 7 июля.

«СКА-Хабаровск» сумел пробиться в Премьер-Лигу, обыграв в стыковых матчах «Оренбург». В первом туре хабаровский клуб встретиться с «Зенитом».

Фото: Официальный сайт «Анжи»
Источник: ТАСС

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