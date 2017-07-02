Стадион «Анжи» станет резервным полем для «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» сможет проводить свои матчи на арене в Каспийске. Об этом заявил генеральный директор «СКА» Олег Флегонтов.

«Нашим резервным стадионом станет «Анжи-Арена», – сказал Флегонтов.

В данный момент на стадионе имени Ленина в Хабаровске происходит укладка нового искусственного газона. Работы должны завершить не позднее 7 июля.

«СКА-Хабаровск» сумел пробиться в Премьер-Лигу, обыграв в стыковых матчах «Оренбург». В первом туре хабаровский клуб встретиться с «Зенитом».

Фото: Официальный сайт «Анжи»

Источник: ТАСС