Андрей Чернышов: «Марко Петкович был ведущим футболистом «Црвены Звезды» и ее лидером. Надеюсь, «Спартак» приобрел усиление»

Российский специалист Андрей Чернышов, который возглавлял сербский «Спартак» из Суботицы, прокомментировал переход защитника «Црвены Звезды» Марко Петковича в московский «Спартак». Также он заявил, что Петкович показывал выдающуюся игру в чемпионате Сербии.

«Марко Петкович был ведущим футболистом «Црвены Звезды» и ее лидером, а сейчас привлекается в сборную Сербии. Это достаточно жесткий игрок, который хорош в единоборствах, игре «один в один» и в обороне. В Сербии Марко играл правого защитника, но «Црвена Звезда» почти со всеми соперниками играла с позиции силы, много атаковала. Поэтому и от крайних защитников требовалось хорошее подключение, точные фланговые передачи. Петкович умеет и любит подключаться в атаку, он один из лучших ассистентов лиги среди защитников.

Наверное, «Спартак» сделал хорошее приобретение, но я всегда осторожно отношусь к переходам игроков между чемпионатами. Особенно, когда приезжают из лиги, которая ниже по уровню. Было уже много примеров, когда лидеры более слабых лиг приезжали в Россию и у них получалось. Важно, как будет происходить адаптация. Сложно прогнозировать, сможет ли Петкович заиграть у нас. Многое будет зависеть от самого игрока и от тренеров, которые должны будут объяснить ему, что собой представляет РФПЛ.

Думаю, что такого футболиста брали с прицелом играть в стартовом составе, а не с перспективой на будущее. Он будет претендовать на выход в основе, но есть несколько факторов. В плане адаптации проблем быть не должно — у русских и сербов одна вера, одна культура. Но могут быть проблемы в игровом плане. Надо, чтобы футболист как можно быстрее перестроился к новому чемпионату. Надеюсь, «Спартак» приобрел усиление», — рассказал Чернышов.

Напомним, Андрей Чернышов возглавлял московский «Спартак» в 2003 году.

Петкович по окончании прошлого сезона стал свободным агентом. В сезоне-2016/17 футболист провел 40 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат