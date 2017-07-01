Джермейн Дефо: «Моя мама очень хотела, чтобы я вернулся в «Борнмут»

Нападающий сборной Англии Джермейн Дефо стал игроком «Борнмута». Форвард сообщил, что его мама одобрила эту сделку.

«Я уже играл за «Борнмут» на правах аренды в самом начале карьеры и всегда надеялся, что в какой-то момент смогу вернуться в этот клуб. Для меня это было особенное время, именно поэтому я так рад вернуться в «Борнмут» и надеюсь показать себя тут как можно лучше.

Этот переход очень важен для меня и моей семьи. Мои мама и папа приходили на каждый домашний матч, когда я играл за «Борнмут». Когда появилась возможность вернуться, я посмотрел на маму и все понял. Она очень хотела, чтобы я вернулся сюда», — рассказал Дефо.

Англичанин выступал за «Борнмут» с 2000 по 2001 год, находясь в клубе в аренде из «Вест Хэма».

В минувшем сезоне Дефо отыграл 40 матчей за «Сандерленд». В его активе 15 голов и две результативные передачи. По итогам сезона «черные коты» покинули АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports