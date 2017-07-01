Федор Кудряшов стал игроком «Рубина»

Федор Кудряшов покинул «Ростов». Ростовский клуб объявил о переходе 30-летнего защитника в казанский «Рубин».

«Уважаемые болельщики, между «Ростовом» и «Рубином» достигнута договоренность о трансфере в казанский клуб защитника Федора Кудряшова.

Мы благодарим Федора за 1,5 года, которые он провел в нашей команде. Его бойцовские качества и надежная игра в обороне позволили «Ростову» выиграть серебряные медали чемпионата России и достойно выступить в еврокубках. Желаем Федору удачи!» — сказано в обращении «Ростова».

«Дорогие болельщики «Ростова», хотел бы поблагодарить Вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций! Были победы и поражения, но в любой ситуации Вы были с нами и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал — были одной огромной семьей! Спасибо Вам большое», — заявил Федор Кудряшов.

В минувшем сезоне Кудряшов принял участие в 24 матчах за «Ростов», в которым отметился 3 желтыми карточками и одной красной.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»