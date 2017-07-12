«Зенит» представил домашний комплект формы на сезон 2017/2018

Санкт-петербургский «Зенит» официально представил домашний вариант экипировки на следующий сезон. Техническим спонсором выступила компания Nike, а слоганом стала фраза «Сила льва. Душа города».
Футболка выполнена в светло-голубых цветах, а шорты и гетры – в темно-синих. За основу такого дизайна была взята легендарная форма матча 1950 года против «Динамо» из Ленинграда.
Первую игру в новом облачении сине-бело-голубые проведут в ближайшее воскресенье против «СКА» из Хабаровска.
Фото: Global Look Press, официальный сайт ФК «Зенит»
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»