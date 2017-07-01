«Рома» сообщила сумму, которую получит от «Зенита» за трансфер Леандро Паредеса

Автор: Вадим Павлов 0

Паредес

Хавбек «Ромы» Леандро Паредес стал игроком «Зенита». Римский клуб опубликовал информацию о сумме, которую получит в качестве компенсации за переход аргентинского полузащитника. 

«За переход Паредеса «Зенит» заплатит фиксированную сумму — 23 млн евро. Еще до 4 млн евро «Рома» может получить в качестве бонусов за удачные выступления игрока и «Зенита».

Клуб желает Леандро удачи в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте римлян.

22-летний аргентинец провел 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешел в «Рому» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за 6 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ромы»

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