«Рома» сообщила сумму, которую получит от «Зенита» за трансфер Леандро Паредеса

Хавбек «Ромы» Леандро Паредес стал игроком «Зенита». Римский клуб опубликовал информацию о сумме, которую получит в качестве компенсации за переход аргентинского полузащитника.

«За переход Паредеса «Зенит» заплатит фиксированную сумму — 23 млн евро. Еще до 4 млн евро «Рома» может получить в качестве бонусов за удачные выступления игрока и «Зенита».

Клуб желает Леандро удачи в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте римлян.

22-летний аргентинец провел 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешел в «Рому» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за 6 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ромы»