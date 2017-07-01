Леандро Паредес перешел в «Зенит»

Хавбек «Ромы» Леандро Паредес продолжит карьеру в «Зените». Аргентинец подписал соглашение с петербуржским клубом на 4 года.

Футбольные клубы «Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.

«Зенит» приветствует Леандро Паредеса в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!», — говорится в заявлении петербуржского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется сине-бело-голубым в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 27 матчей в Серии А, в которых он забил 3 гола и сделал 1 ассист.