Юрий Ткачук: «Почему я ушел из «Атлетико»? После моего подката Гризманн надулся и пошел к руководству»

Полузащитник Юрий Ткачук перешел в «Карпаты» из мадридского «Атлетико». Украинец рассказал, почему покинул испанский клуб.

«Фактически в том, что я не заиграл в Мадриде, есть две причины. Одна из них потянула за собой другую. Когда я стал игроком «Атлетико», то тренировался с первой командой. Языка тогда еще не знал, у меня был переводчик. Но на одном занятии не понял, что именно надо делать. Переводчика рядом не было. Соответственно, начал ошибаться.

Антуан Гризманн рассердился и начал фыркать. Мы немного не поняли друг друга, а во время следующего упражнения я пошел в подкат — возможно, немного жестче, чем следовало. Гризманн надулся, пошел к руководству и сказал, чтобы меня здесь больше не было. Таким образом, потом я занимался с молодежной командой.

После этого случая я отказался от услуг переводчика и начал учить язык сам. За полгода уже мог спокойно говорить, познакомился со многими людьми, с которыми общаюсь и сейчас. Испанский знаю не в совершенстве, но вполне достаточно для свободного понимания», — рассказал Ткачук.

22-летний украинец был игроком мадридского клуба с марта 2016 года, однако не провел ни одного матча за первую команду «матрасников».