Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Вождовацем»

Автор: Вадим Павлов 0

РФПЛ. 29 тур. «Спартак» — «Терек» — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 17 мая 2017 г.

«Спартак» объявил стартовый состав на первый товарищеский матч. 1 июля в 18:30 красно-белые начнут игру с сербским «Вождовацем».

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на контрольный матч с сербским «Вождовацем».

«Спартак» начет свой первый первый товарищеский матч следующим составом: Артем Ребров, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Лукас Фернандо, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Луис Адриано, Квинси Промес, Зе Луиш.

В запасе остались: Селихов, Таски, Мамин, Шанбиев, Самсонов, Леонтьев, Ананидзе, Давыдов, Самбу.

Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Состоится она в Австрии, где «Спартак» проводит сборы.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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