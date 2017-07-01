Федор Кудряшов ведет переговоры с вице-чемпионом турецкого чемпионата

Автор: Никита Пронин 0

Роналду и Кудряшов

Защитник сборной «России» и «Ростова» Федор Кудряшов может стать игроком клуба «Истамбул Башакшекир». 30 июня футболист прибыл в Стамбул для переговоров.

Сообщается, что руководство клуба «Истамбул Башакшекир» пригласило российского игрока в столицу, чтобы провести с ним переговоры.Transfermarkt оценивает Кудряшова в 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Башакшекир» занял второе место в турецкой суперлиге. Чемпионом Турции стал «Бешикташ», опередивший ближайших преследователей на четыре балла.

В последнем сезоне в РФПЛ Кудряшов провел 24 матча, но голевых передач и забитых мячей на свой счет записать не сумел.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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