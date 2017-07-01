«ПСЖ» начал переговоры по трансферу Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес совсем скоро присоединится к «ПСЖ». Главную роль в этом переходе играет агент футболиста Жорже Мендеш.

Жорже Мендеш хочет, чтобы Хамес принял предложение французского клуба и активно уговаривает колумбийца согласиться перейти в «ПСЖ».

Сумма трансфера за Хамеса составит около 60 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

В 22 матчах предыдущего сезона чемпионата Испании Хамес заработал 8+8 по системе гол+пас.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com